تخريج دورة صاعقة ومظلات تابعة للواء 128 المعزز بالقوات المسلحة

أقام اللواء 128 المعزز حفل تخريج لمنتسبيه الذين اجتازوا دورة الصاعقة والمظلات، وذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن الرفع من الكفاءة العلمية والجاهزية العملية والقتالية في مجال المهمات الخاصة بهدف الوصول إلى اعلى مستويات الجاهزية.

وقدم آمر اللواء العميد حسن الزادمة درع الشكر والوفاء إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تقديرا لقيادته الرشيدة.

وحضر الحفل لفيف من القادة العسكريين، تم تكريم إدارات التدريب والقوات الخاصة، والقيادات العسكرية التي كان لها دور بارز في إنجاح الدورة.

كما قدمت كتيبة المهام الخاصة درع شكر وتقدير إلى آمر اللواء نظيرا لدعمه المستمر واللا محدود لكافة الضباط والجنود