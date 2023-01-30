الاتحاد الأوروبي يبحث سبل مراقبة الحدود الليبية

بحثت بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني والحدود المدنية لدى ليبيا «يوبام» مع مسؤولين عسكريين في البلاد سبل تأمين الحدود بالبلاد.

وقالت رئيسة البعثة ناتالينا تشيا، إنها ناقشت التعاون المشترك في مجال أمن ومراقبة الحدود. في وقت تعاني فيه ليبيا من جراء حدودها المترامية، التي تسهّل تسلل أفواج من المهاجرين غير النظاميين، وعناصر الجريمة المنظمة إلى البلاد.

وعقب المباحثات تفقدت رئيسة البعثة الأوروبية والعميد فوزي الفقي آمر مركز التدريب التخصصي، أعمال الصيانة الجارية للمركز التي ترعاها البعثة.

يأتي ذلك فيما اختُتمت بمركز التدريب التخصصي التابع لرئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، التابع لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، الدورة التدريبية الأولى في مجال جمع وتحليل وتبادل المعلومات، بحضور آمر مركز التدريب التخصصي، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، وفريق من الاختصاصيين الإسبانيين، بحضور عدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وتهدف هذه الدورة، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة أركان حكومة «الوحدة» إلى رفع مستوى كفاءة ضباط حرس الحدود والأهداف الحيوية وبعض الضباط من الوحدات الأخرى التابعة لرئاسة الأركان العامة.

في سياق مختلف، قالت حكومة «الوحدة» إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، اجتمع أول من أمس السبت بوزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكلاء الوزارة، ورؤساء لجان الإدارة ومديري شركات الطيران العامة والمناولة والتموين.

وخصص الاجتماع وفقاً لمكتب الدبيبة، لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية.

ورحب الشهوبي بمشاركة رئيس الوزراء لوزارة المواصلات في تقييم ومتابعة مشاكل قطاع النقل الجوي، موضحاً أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب التي شهدتها ليبيا، بالإضافة إلى تعطل ما يزيد على 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثر سلباً في انتظام عملها.