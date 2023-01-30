خليل: سكان غات يفكرون في النزوح بسبب انعدام الخدمات

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية غات إبراهيم خليل أن أزمة الوقود في غات ازدادت تأزمًا عن السابق، وبلغت حدا لا يطاق.

ورأى خليل في تصريح صحفي أنه لا مبرر لاستمرار مشكلة نقص البنزين في غات ومدن الجنوب في ظل استقرار البلاد.

وقال إن حقول النفط قريبة من البلدية والمواطن يدفع مبالغ تصل إلى 7 دنانير لشراء لتر البنزين.

وأوضح عميد البلدية أن تزويد محطات الوقود يتم مرة كل 10 أيام؛ وهذا لا يكفي لسدّ حاجة المواطن.

وتابع: نشتري البنزين منذ أكثر من 10 سنوات بسعر مرتفع عن التسعيرة المعروفة، ومع ذلك يكاد يكون معدومًا، مشيرا إلى أن سكان غات أنفقوا مدخراتهم ومرتباتهم على الوقود والغاز.

وواصل: الغضب داخل البلدية وصل أشُدَّه على الرغم من الوعود المتكررة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية، وأغلب السكان يفكرون بمغادرة المدينة إلى مناطق تتوفر بها الخدمات الأساسية من نفط وغاز وغيرها.