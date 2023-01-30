العرفي: تصريحات “محمد عون” صادمة وتدل على ضبابية وعدم وضوح الاتفاقية

أكد عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” أن، إجراء توقيع الاتفاقية غير قانوني ويفتقد لمبدأ الإفصاح والشفافية.

وأضاف “العرفي” في تصريحات صحفية، أن تصريحات وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “محمد عون” كانت صادمة وتدل على ضبابية وعدم وضوح الاتفاقية.

مشيرا إلى أن، توقيع هذه الاتفاقية جاء لتغطية نقص إمدادات الغاز الروسي وهو نهب ممنهج لإمداد أوروبا بالطاقة وإدخالنا في مناكفات سياسية نحن في غنى عنها.

مؤكدا أنه من، المفترض إظهار الشفافية وطرح بنود الاتفاقية ومدى فائدتها للشعب الليبي ومن ثم تطرح للمصادقة عليها؛ فالنفط يمثل أهمية كونه مصدر الدخل الوحيد لليبيين.