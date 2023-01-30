صوان: التدخل التركي أحدث توازنًا في الملف الليبي

الوطن|رصد

أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أن التدخل التركي أحدث توازنًا في الملف الليبي، وهو تدخل إيجابي ساهم في وضع حدًا للصراع المسلح، وفي فتح المجال أمام الحوار الوطني.

وأضاف صوان في تصريحات صحفية “أتمنى أن يكون هذا الدور فاعلاً أكثر، وأن يساهم في تحقيق الحل السياسي كما ساهم في إنهاء الصراع المسلح“، متبعًا “العلاقات الليبية التركية تاريخية مرتبطة بالعديد من الأواصر، ومرشحة للتطور والازدهار إذا ما استقرت ليبيا وشرعت في مسيرة البناء والتنمية“.

وأشار رئيس حدب العدالة إلى أنه لابد من الاستفادة من الخبرات التركية، لاسيما في تأسيس البنية التحتية خاصةً بعد التميز الذي تشهده تركيا خلال السنوات الأخيرة.