الهنقاري: لا ينبغي لأحد استغلال حالة “اللادولة” لإبرام الصفقات المشبوهة

قال الكاتب والباحث السياسي، إبراهيم الهنقاري، إنه لا ينبغي لأي طرف وطني أو أجنبي أن يستغل حالة “اللادولة” القائمة حاليا في بلادنا لإبرام الصفقات المشبوهة، معتبراً أن ما يجري في ليبيا تجاوز كل الحدود، وما لم تتحرك جماهير شعبنا لوقف هذه الكارثة فإن النهاية ستكون وخيمة علينا جميعا على كل مواطنة وعلى كل مواطن”

وأضاف الهنقاري في مقال صحفي، إن النفط والغاز وكل الموارد الطبيعية في ليبيا هي ملك للشعب الليبي كله ولا يجوز لأحد كائناً من كان أن يتصرف في تلك الموارد، إلا بما يحفظ حقوق الشعب الليبي ويحافظ على الموارد.

واعتبر أنه من حق إيطاليا أن تتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة كميات الغاز التي تستوردها من ليبيا ومن حق المؤسسة الوطنية للنفط أن تبرم ما شاءت من الاتفاقيات لزيادة الصادرات الليبية من الغاز إلى إيطاليا بالأسعار وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها كمشروع تجاري مستقل عن اتفاقية عام 2008، “وإذا كانت إيطاليا في حاجة إلى المزيد من الغاز الليبي فإن عليها شراء كميات إضافية منه من المؤسسة الوطنية للنفط دون التعرض للاتفاقية التي سبق إبرامها عام 2008”.