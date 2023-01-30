ليبيا الان

دومة: باطن اتفاقية إيني الإيطالية لن يظهر إلا بالاطلاع على بنودها من المختصين

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

علّق النائب بمجلس النواب مصباح أوحيدة على الاتفاقية التي وقّعت السبت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية والتي تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.

وقال أوحيدة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية في ظاهرها استثمار 8 مليار يورو، والباطن لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على بنودها وإعطاء الرأي فيها من قبل مختصين في القانون والنفط والاستثمار“.

الوسوم

اتفاقية إيني المؤسسة الوطنية للنفط النفط ليبيا مصباح دومة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك