دومة: باطن اتفاقية إيني الإيطالية لن يظهر إلا بالاطلاع على بنودها من المختصين

الوطن|رصد

علّق النائب بمجلس النواب مصباح أوحيدة على الاتفاقية التي وقّعت السبت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية والتي تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.

وقال أوحيدة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية في ظاهرها استثمار 8 مليار يورو، والباطن لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على بنودها وإعطاء الرأي فيها من قبل مختصين في القانون والنفط والاستثمار“.