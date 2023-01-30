المركز الوطني للإمتحانات يصدر تعميما يهدف الى رصد درجات الطلبة

أصدر المركز الوطني للامتحانات تعميما لمدراء مكاتب الامتحانات بالمراقبات التعليمية انه في حال غياب الطالب عن الامتحان النهائي للصفين الرابع والخامس او عن الامتحان النهائي للفصل الدراسي لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي او عن امتحان الفترة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي فأنه يتم رصد حرف (غ) او سالب واحد في الخانة المعدة لذلك وفق ما هو مدرج بمنظومة الامتحانات حسب الصف الدراسي المقيد به الطالب.

ويأتي التعميم في اطار تطوير منظومة الامتحانات من اجل تسهيل العمل وتنظيمه في عملية رصد درجات التلاميذ والطلاب بصورة دقيقة في منظومة الامتحانات.