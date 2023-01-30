مباحثات اقتصادية فلسطينية ليبية الشهر المقبل

الوطن| رصد

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد عسيلي، عن زيارة قريبة لوفد رجال أعمال ليبي، إلى فلسطين مطلع الشهر المقبل، بهدف توطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وبين عسيلي، أن الطرفين سيبحثان تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الليبيين، والسعي نحو إقامة شركات استثمارية بين البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية وعقد لقاءات في عدد من المحافظات الفلسطينية، وإقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، علاوة على “توظيف الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات للمساهمة في نهضة ليبيا”