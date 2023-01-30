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المركز الوطني للإمتحانات يصدر تعميمًا يهدف إلى رصد درجات الطلبة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

اصدر المركز الوطني للامتحانات تعميما لمدراء مكاتب الامتحانات بالمراقابات التعليمية انه في حال غياب الطالب عن الامتحان النهائي للصفين الرابع والخامس او عن الامتحان النهائي للفصل الدراسي لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي او عن امتحان الفترة لشهادتي التعليم الاساسي والثانوي فأنه يتم رصد حرف (غ) او سالب واحد في الخانة المعده لذالك وفق ما هو مدرج بمنظومة الامنتحانات حسب الصف الدراسي المقيد به الطالب

ويأتي التعميم في اطار تطوير منظومة الامتحانات من اجل تسهيل العمل وتنظيمه في عملية رصد درجات التلاميذ والطلاب بصورة دقيقة في منظومة الامتحانات

 

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الوطن الليبية

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