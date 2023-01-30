الدبيبة يلتقي وزير مواصلاته لمتابعة بدء العمل بمطار طرابلس

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التقى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بديوان وزارة المواصلات وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل البحري وسام الإدريسي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل البري فضل الله عاشور، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

وأكد الدبيبة على ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس بعد معالجة الصعوبات التي واجهت البدء في المشروع، مع الاستمرار في الإجراءات التعاقدية، والتنسيق مع ديوان المحاسبة لإنشاء مطار طرابلس العالمي

كما شدد على ضرورة المتابعة التنفيذية للبرنامج الزمني لإنشاء صالة ركاب مطار بنينا المنفذة من قبل شركة داوو الكورية التي وصلت نسبة الإنجاز فيها 40%، ومن المتوقع استكمالها قبل نهاية العام الجاري.