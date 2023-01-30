وزير الخارجية الإيطالي: النفط والهجرة هما رأس اهتماماتنا في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن المسائل المتعلقة بالهجرة وبالنفط على رأس اهتمامات إيطاليا في ليبيا.

وقال تاياني، في تصريحات تلفزونية: “وزير خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، ستزور روما مطلع فبراير المُقبل لأخذ خطوات أخرى مهمة في مجال التعاون، ونعمل على توثيق التعاون مع ليبيا في عديد القطاعات والملفات ومستعدون لتوفير الدعم وتحقيق التنمية في ليبيا”.

وأضاف “التعاون في قطاع الطاقة والنفط في غاية الأهمية بين البلدين إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن الهجرة، ونرغب في إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية بشكل أكبر لمجابهة الحركة غير النظامية للمهاجرين، فاجتماع طرابلس كان غاية في الأهمية بهدف توطيد العلاقات ورسم مستقبل المحادثات والشراكة الليبية والإيطالية”.