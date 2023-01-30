مساحتها هكتارين و900 متر.. إنفاذ القانون تستعيد أرض مواطن في صلاح الدين

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن تسليم أحد المواطنين الأرض الخاصة به في منطقة صلاح الدين والبالغ مساحتها هكتارين و900 م.

وقالت الادارة في بيان رسمي صادر عنها، أنه وبناءً على كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام الصادر بتاريخ 25-1-2023م بشأن التحقيقات الجارية في أوراق القضية رقم (2023/41م) والمتعلقة بالشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن الاعتداء على الأرض الخاصة به والواقعة بمنطقة صلاح الدين خلف الكلية العسكرية والبالغ مساحتها هكتارين وتسعمائة متر .

وأضاف البيان أنه وبناءً على تعليمات السيد النائب العام, قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023م بتسليم الأرض لمالكها بموجب محضر تسليم واستلام.