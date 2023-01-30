الزنتوتي: الاتفاقية مع إيطاليا مفيدة لليبيا

تفاعل الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد المجيد الزنتوني، مع الاتفاقية النفطية الموقعة بين إيطاليا وحكومة عبد الحميد الدبيبة، على هامش زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني قبل يومين.

كتب قائلاً على تويتر: «الاتفاقية تكملة اتفاق قديم أخل به الطليان بسبب وجود غاز رخيص من روسيا والآن بسبب مشكلة روسيا تفاوضوا وحاولوا الحصول على تعديل لفائدتهم ووقعت الاتفاقية، وبغض النظر عن الحكومة ولا أطبل لها ولا تعنيني فإن الاتفاقية مفيدة لليبيا وتفتح الباب لاتفاقيات دولية أخرى بمجال الطاقة لفائدة ليبيا” وفق قوله.