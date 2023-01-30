سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق ليبيا والطقس شديد البرودة ليلا

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شهدت مناطق شمال ليبيا خاصة الساحلية، فجر اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفرقة كانت جيدة من حين لآخر على بعض المناطق.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون جيدة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت وسهل بنغازي والمرج والجبل الأخضر، وتكون مصحوبة بخلايا رعدية وسقوط حبات البرد.

وأشار المركز، إلى وجود نشاط للرياح على المناطق الساحلية خاصة الساحل الشرقي، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 10 و17 مئوية، وتصل إلى درجة الصفر المئوي أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية.