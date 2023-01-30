الزوبية: ثوابت فبراير تحتم إنشاء حرس وطني يضم الثوار ويمنع تغول الجيش

زعم جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي الأسبق، أن «ثوابت فبراير» تحتم إنشاء حرس وطني يضم الثوار ويمنع تغول الجيش، على حد قوله.

وقال الزوبية في تغريدة له، عبر «تويتر»: “ثوابت فبراير وأهدافها هي مدنية الدولة والحاكم موظف يخضع للقانون والتداول السلمي للسلطة ودولة القانون والدستور وجيش وطني حقيقي ولائه لله والوطن ولا يرفع إلا علم ليبيا”، بحسب وصفه.

وأضاف “من الأهداف أيضا وجود شرطة في خدمة المواطن وحرس وطني يضم الثوار ويحافظ على الدستور ويمنع تغول الجيش على السلطة المدنية. وسلطة قضاء مستقلة”، وفقا لتعبيره.