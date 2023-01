ليست المرة الأولى.. ضبط سفينة تهرب 4.5 طن من الكوكايين بعد مرورها بدول من بينها ليبيا

كشفت الشرطة الإسبانية، عن ضبط سفينة لنقل الماشية قبالة جزر الكناري كانت تهرب الكوكايين إلى 9 دول منها ليبيا.

وقالت الشرطة إنها قبضت على 28 شخصا من أفراد طاقم السفينة والتي كانت تهرب 4.5 أطنان من الكوكايين وتبحر تحت علم البلد الإفريقي توغو قادمة من كولومبيا.

ووفق صحيفة “إل باييس” الإسبانية اليومية، فإن الكوكايين المصادر تبلغ قيمته السوقية أكثر من 150 مليون دولار، وكان مخبأ بين 1750 رأس من الماشية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للشرطة أن المنظمات الدولية تجد طرقا جديدة لنقل المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وهذه المرة من خلال استخدام الماشية ليصعب تفتشيها وضبطها.

وبحسب الشرطة، فإن السفينة كانت تحت المراقبة منذ 2020 وذلك للاشتباه في نقلها “كميات كبيرة” من المخدرات في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الشرطة أن الدول التي حملت السفينة شحنات إليها هي ليبيا وأنغولا والسعودية وويلمستاد (عاصمة جزر الأنتيل الهولندية) ومصر والإمارات وهونغ كونغ والعراق وإسرائيل والأردن وماكاو والكويت وقطر.

وقبل أسبوع نفذت الشرطة عملية مشابهة صادرت على إثرها 4.5 أطنان من الكوكايين على متن سفينة كانت أيضا تحت علم توغو، وكانت تنقل البن.

ليست المرة الأولى

ولاتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف شحن الكوكايين إلى ليبيا في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت سلطات الضرائب البرازيلية في مايو 2021 ضبط 128 كيلوغراما من الكوكايين في حاويتين متجهتين إلى ليبيا في ميناء إيتاجاي.

وكانت مجموعة “إنسايت كرايم” التابعة للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية قد قالت في تقرير لها نشرته في يناير الماضي، إن ليبيا تعد نقطة عبور للكوكايين في الدول المغاربية، بعد دولة المغرب، مشيرة إلى وجود سوق محلي ليبي للكوكاكيين سريع النمو.

المصدر: وكالات

