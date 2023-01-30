رئيس الكونغو: نجهز لعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة في ليبيا

قال رئيس الكونغو برازفيل دينيس ساسو نغيسو، إن من مصلحة جميع الأطراف إيجاد مخرج للأزمة الليبية سواء أوروبا التي تريد السيطرة على تدفقات الهجرة أو أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”، عن نغيسو قوله في تصريحات صحفية، إن بلاده تحضر لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا لعقده قبل هذا الصيف، معتبرا أن الاستقرار في ليبيا هو استقرار في كل أفريقيا.

والتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، الجمعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتحدث الطرفان عن عدة موضوعات من بينها الاستعدادات لمؤتمر المصالحة الليبية القادم الذي سيقود مختلف الأطراف إلى إجراء الانتخابات العامة.

ووصف باتيلي الملف الليبي بالملف الأفريقي المعقد، حيث يتطلعون لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين.

وأوضح أن هناك العديد من العقبات، ولكن مع الإرادة للمضي قدما، سيجرى التغلب عليها تدريجياً، مؤكدا أن الكثير من المشاكل التي تعترض الدولة الليبية لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار.

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وشرع باتيلي في جولة خارجية لدول جوار ليبيا قادته أولا إلى الجزائر طلبا للدعم في إطلاق حوار بين مختلف الأطراف، فبعد استقباله من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون، في العاصمة الأربعاء الماضي.

أشار إلى مساعي الجزائر للسماح لكل الأطراف الدولية بالتكلم بلسان واحد، من أجل تمكين الشعب والدولة الليبيين من الخروج من الأزمة بما يعود بالفائدة على عموم المنطقة.