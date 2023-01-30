طقس ماطر على مناطق شمال ليبيا مصحوب بخلايا رعدية وسقوط البرد

أخبار ليبيا 24

تشهد، مناطق شمال ليبيا خاصة الساحلية، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأمطار تكون جيدة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت وسهل بنغازي والمرج والجبل الأخضر.

وأشار إلى الأمطار تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد، مع نشاط الرياح على المناطق الساحلية خاصة الساحل الشرقي.

أجواء باردة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال، إذ تتراوح ما بين 10 و17 مئوية.

وذكر أن درجات الحرارة تصل إلى درجة الصفر المئوي أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية، مع رياح نشطة.

رياح نشطة

والرياح في مناطق الشمال الغربي، غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. بينما في الشمال الشرقي غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.

أما في الجنوب الغربي؛ فتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي الجنوب الشرقي شمالية إلى شمالية غربية خيفة إلى معتدلة السرعة.