ليبيا – رأى المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة أن اتفاقية “إيني” بشأن الغاز هي تكملة لاستثمارات سابقة، وهي مسألة اقتصادية أكثر من كونها سياسية.

حمودة رجح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أن تشهد البلاد عجزًا في الاستهلاك المحلي خلال 3-5 سنوات إذا لم تستثمر في حقول جديدة.

Shares

The post حمودة عن اتفاقية الغاز الموقعة مع إيطاليا: البلاد ستشهد عجزًا في الاستهلاك المحلي إذا لم تستثمر في حقول جديدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية