الطقس في ليبيا.. سقوط أمطار رعدية على معظم المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على معظم مناطق الشمال خصوصا المناطق الساحلية.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من المركز، اليوم الإثنين، عن أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خصوصا من طرابلس إلى سرت، تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 10 و16 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من سهل بنغازي والمرج ومرتفعات الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق بين 11 و17 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.