المستشار “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب إلى القاهرة مجددا

الوطن| رصد

من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح زيارة إلى القاهرة، هي الثانية له في غضون الشهر الجاري.

ووفق تقرير صحفي رصده موقع “الوطن”، فقد امتنع الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن تأكيد أو نفي احتمال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري؛ لبحث الملفات العالقة بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

ولا تزال الخلافات الدائرة حول القاعدة الدستورية مثار جدل بين صالح والمشري؛ إذ سبق لصالح القول إنه سيلتقي الأخير بالقاهرة، وذلك في إطار حديثه عن المداولات الجارية بين المجلسين بشأن هذه القاعدة اللازمة لإجراء الانتخابات.