ضبط اكثر من 90 مركبة آلية مخالفة في العاصمة طرابلس

واصلت العناصر الأمنية التابعة لقسم شرطة النجدة حملتها الأمنية على المخالفين داخل العاصمة طرابلس.

وأكدت مديرية أمن طرابلس في بيان رسمي صادر عنها، أنه جرى ضبط أكثر من [90] مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية حسب ما أفاد به ضابط الفرقة بقسم شرطة النجدة/ خالد الاجنف .

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة أمنية موسعة نفذتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تستهدف ضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وغير مستوفية الاجراءات القانونية بما في ذلك المركبات التابعة للقطاعات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية.