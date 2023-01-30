السيسي وبلينكن يبحثان جهود خفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم (الاثنين). وأضاف في بيان أن بلينكن أشار أيضاً إلى «أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا، وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني».

ويتوجه بلينكن في وقت لاحق اليوم إلى القدس، حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط مخاوف في الداخل والخارج بشأن سياسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. كما سيزور رام الله أيضاً للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.