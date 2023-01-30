الارصــاد: أمطــار جيدة وتبروري ودرجة الحرارة تصل للصفر المئوي بهـذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 30/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الساحلية و تكون جيدة على المناطق الممتدة من(طرابلس حتي سرت – سهل بنغازي والمرج – الجبل الأخضر ) تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد.

ووفقا للتقرير تكون الرياح نشطة على المناطق الساحلية خاصةُ الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح مابين ( 10 – 17 )مْ ، متوقعاً ان تصل إلى درجة الصفر المئوي أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية.

والله اعلـــــــــــــم.