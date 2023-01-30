الحاجي: إيطاليا لن تلعب بذيلها في تعاملها مع ليبيا

أشاد جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، بالاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع إيطاليا، وقال إنها في صالح ليبيا والأخيار القادمة، وفق قوله.

كتب قائلاً على فيسبوك: “بالطرح السياسي والذي من السذاجة تجاهله في اللعبة والصراع الدولي ما “يفترض” لمن يضع مصلحة ليبيا أولاً.. أو حتى من باب الاقتصاد والتجارة والربح والخسارة.. والأمن القومي أولاً ومستقبل ليبيا والأجيال القادمة اختيار الشريك الايطالي باتفاقية الغاز “بحقول بحر السلام” خطوة مهمة جداً وفي هذا التوقيت وفي مصلحة ليبيا.” وفق قوله.

أضاف: “هل يعلم قصيرو النظر حتى بالأبجديات أن ليبيا ستستورد الغاز عام 2026م ما لم يتم التحرك بعد هذه الاتفاقية باتجاه الاستكشاف وتطوير الحقول العمل المجمد لأكثر من ربع قرن..؟ ايطاليا لا يمكنها “اللعب بديلها” فيما يتعلق بتعاملها مع ليبيا” على حد توصيفه.