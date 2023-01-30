في نداء مهم.. الهنداوي يوجه دعوة لكُتَّابِ ليبيا للاتحاد

في رسالة وجهها إلى المثقّفين الليبيين من كُتّابٍ وأدباءَ وفنّانين، دعا الأديب سالم الهنداوي، كُتَّابِ ليبيا وأدبائها وفنّانيها، إلى الاتحاد في جسم جديد.

وقال الهنداوي في تدوينة نشرها عبر فيسبوك، “ما رأي المثقّفين الليبيين من كُتّابٍ وأدباءَ وفنّانين في مآلاتِ أوضاعهم بشكلٍ عام، وأهمية اتحادهم في جسمٍ جديد يهتم لأمرهم ويدعم عطاءاتهم، ويحمي حقوقهم المهنيّة، ويرعى مصالحهم ورغباتهم، ويبعث الحياة في كيانهم الثقافي بعد ركود، ويعيد لليبيا المجيدة حضورها الإعلامي بين الأمم..؟”.