اللجنة المركزية للانتخابات البلدية تشكل فريق عمل نسائي لتعزيز حضور المرأة في الانتخابات

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قررت، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تشكيل فريق عمل نسائي، لإتاحة فرص أكبر للعنصر النسائي للمشاركة في صنع القرار، وتعزيز حضورها ومشاركتها في الانتخابات.

وعقدت، اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، ممثلة برئيس اللجنة، جمال العوامي وعضو اللجنة النسائية فوزية البرعصي، اجتماعًا في بنغازي مع عدد من الوجوه النسائية البارزة في مجال العمل السياسي والناشطات الحقوقيات، لمناقشة تعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية.

وتقرر في نهاية الاجتماع تشكيل فريق عمل نسائي تابع للجنة المركزية للانتخابات البلدية، لإتاحة فرص أكبر للعنصر النسائي للمشاركة في صنع القرار، وتعزيز حضورها ومشاركتها في الانتخابات.

وسيركز فريق العمل النسائي في المرحلة المقبلة، على إطلاق حملة توعوية لتثقيف المرأة بدورها الانتخابي والمجتمعي للحصول على كامل حقوقها السياسية.

ومن بين التوصيات، التي تم التوافق عليها بين الحاضرين لهذا الاجتماع، ضرورة أن تكون فئة ذوي الهمم ممثلة بشكل عادل في اللجنة المركزية، أسوة بالفئات الاجتماعية الأخرى.