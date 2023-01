ليبيا – عقدت اللجنة المالية المكلفة من مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أمس الأحد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة علي القطراني.

وحضر الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أعضاء اللجنة، نائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء محمد فرحات.

وناقشت اللجنة آخر المستجدات من خلال متابعتها للإجراءات المالية ومخصصات القطاعات، والتوصيات اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية التي تغطي قطاعات الخدمات للمواطنين واحتياجاتها العاجلة والميزانيات التسيرية للوزارات خلال سنة 2023 م.

Shares

The post اللجنة المالية بحكومة باشاآغا تناقش الميزانيات التسيرية للوزارات خلال سنة 2023 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية