طبرق تدخل في أزمة مياه بسبب سرقات داخل محطة التحلية

أخبار ليبيا 24-خاص

دخلت مدينة طبرق في أزمة مياه شبه حادة جراء تعرض محطة التحلية، المصدر الوحيد لضخ مياه الشرب- لأعمال سرقة بشكل مستمر كان آخرها التعدي على كوابل الألياف البصرية الذي أثر على عمل الفنيين بالمحطة.

وقال، وليد لبيدي مدير محطة تحلية المياه في طبرق، لأخبار ليبيا 24، إن إنتاج المحطة من المياه تراجع الآن إلى 15 ألف متر مكعب بدلا من 34 ألف متر مكعب من المياه بسبب تهالكها وعدم صيانتها.

وأضاف، أن بسبب التعديات المستمرة وللمرة الرابعة تتوقف المحطة عن العمل، مشيرًا إلى تعرض المحطة مؤخرًا للاعتداء على كوابل الألياف البصرية، مما أثر ذلك على عمل الفنيين لمتابعة المحطة .

وقال لبيدي، “أصدرنا بيانا عاجلا إلى كل المسؤولين والجهات الأمنية لحماية المحطة والمطالبة بالصيانة العاجلة التي تحتاجها المحطة منذ فترة” . وأضاف، “ننتظر عودة وإصلاح الكوابل حتى يتعرف الفنيين على عمل المحطة من عدمه”.

القبض على المعتدين

وفي السياق، أكد مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم ضبط 02 من المعتدين على المحطة وهما من مواليد (1998 -2001) وتم التحقيق معهما واعترفا بما نسب إليهم.

وأضاف، أنهما اعترفا “على بقية المعتدين وسوف يتم القبض عليهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص”. وقال المصدر الأمني، إنه سيتم تكثيف الأمن داخل المحطة للمحافظة عليها من الاعتداءات المتكررة.

ومحطة تحلية المياه، هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في طبرق، ولم تجرى لها أي صيانة منذ إنشائها عام 2000.