بلينكن يدعو إلى «خفض التصعيد» بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، داعياً إلى «الهدوء وخفض التصعيد» بين الجانبين.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة أنه سيحث الأطراف في إسرائيل والضفة الغربية على تهدئة الأمور وخفض التوتر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين . وأضاف برايس في بيان أن بلينكن أشار أيضاً إلى «أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا، وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني».

ويتوجه بلينكن في وقت لاحق اليوم إلى القدس، حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط مخاوف في الداخل والخارج بشأن سياسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. كما سيزور رام الله أيضاً للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إلى ذلك، شدد بلينكن خلال المؤتمر الصحافي على أن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام «هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم في البلاد».

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه «من المهم مواصلة العمل ضد تصرفات إيران في المنطقة».