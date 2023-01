كهرباء حكومة باشاآغا تؤكد على أهمية التنسيق بين الوزارة والشركة العامة للكهرباء

ليبيا – ترأس وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من البرلمان “عوض البدري” اجتماعًا ضم رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي والمديرين العاملين، وذلك بمقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي.

وحضر الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الإدارات بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ومديرو الإدارات العامة بالشركة العامة للكهرباء.

وافتتح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الاجتماع مرحِّبا بالحضور، وأثنى على مجهودات رئيس مجلس الإدارة والدور الذي يقوم به لحلحلةً مشاكل الشبكة في وقت يعاني فيه القطاع قصور كبير.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء.

وتطرق الى بنود جدول الأعمال وهي دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في دعم قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة لقطاع الكهرباء ومناقشة دور الشركة العامة للكهرباء والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في المشاكل الفنية، سواء في نقل الطاقة الكهربائية أو توزيع الطاقة الكهربائية تفاديًا لازدواج القرارات والإجراءات ومناقشة إتفاقيات الربط مع دول الجوار.

كما أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وعلي وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في المساهمة في دعم الشركة العامة للكهرباء ووضع خطط واسترتيجيات للنهوض بالقطاع.

هذا وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع لاستكمال كل المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية وخاصة بالمنطقة الشرقية.

كما تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى أن هناك جهود كبيرة مبذولة لرفع مرتبات العاملين ومزايا يحتاجها العاملين يجب بذل كل جهد لتحقيقها.

وفي مجال التعاون مع الدول الشقيقة سيكون هناك اجتماع مع وزارة الكهرباء بجمهورية مصر العربية والشركات التابعة لها لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

