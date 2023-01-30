الصغير عن الدبيبة: “اسخروا من دجل المؤذن المتحرش”

الوطن| رصد

شن وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، هجوما على رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، على خلفية عناقه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في طرابلس السبت.

وقال الصغير عبر فيسبوك: “اسخروا من دجل المؤذن المتحرش لكن لا تجعلوا السخرية تلهيكم عن مستقبلكم الذي يباع الآن ومواردكم التي تنهب والمهاجرين غير الشرعيين الذين سيشاركونكم وطنكم”.

وأدان الصغير توقيع وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش على اتفاقية مع إيطاليا بشأن الهجرة، قائلا: “اتفاقية أخرى بمسمى مذكرة تفاهم ولا أحد يعلم بنودها توطين المهاجرين في ليبيا وتحويل ليبيا لحارس لأوروبا وإيطاليا”، موضحا أن “هذا ما وعدت به ميلوني شعبها في الانتخابات الإيطالية”.