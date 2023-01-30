وزير الخارجية المصري: هناك توافق مصري أمريكي في تناول قضايا المنطقة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن “منطقة الشرق الأوسط احتلت مساحة كبيرة في مباحثات بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمباحثات (الوزارية) الثنائية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقده شكري مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي وصل مصر الأحد.

وأوضح شكري، أن هناك توافقا مصريا أمريكيا في تناول قضايا المنطقة، وأهمية تحقيق استقرارها.

وزير الخارجية المصري أشار أيضا إلى أن المباحثات مع بلينكن، تطرقت إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي وأهمية الحفاظ على الأمن المائي المصري، بجانب تناول الأوضاع في ليبيا والسودان.