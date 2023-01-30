أبوجناح: سننهض بالخدمات الطبية في محيط طرابلس

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة، رمضان أبوجناح، صباح اليوم، المركز الصحي المقريف، بمنطقة خلّة الفرجان، المستحدث جنوب العاصمة طرابلس، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المنطقة.

ويضم المركز الصحي عيادات خارجية في تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والصحة العامة، والأسنان.

وجرى افتتاح المركز بحضور مسؤولين من وزارة الصحة، وعميد بلدية عين زارة، ومدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وعدد من أعيان ومسؤولي البلدية، بحسب بيان وزارته.

وعلى نحو متصل، أكد وزير الصحة على دعم الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية بالمناطق المحيطة بالعاصمة، خصوصًا المناطق المتضررة من الحروب والصراعات المسلحة، وفق قوله