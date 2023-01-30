وفقاً لوزير فلسطيني.. رجال أعمال ليبيين يزورون الأراضي المحتلة في فبراير

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد عسيلي، أن هناك زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الليبيين لدولة فلسطين مطلع الشهر المقبل.

وقال عسيلي، في تصريحات صحفية: “تهدف الزيارة إلى توطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة”.

وأضاف “أجندة الوفد ترتكز على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيّين ونظرائهم الليبيين والسّعي نحو إقامة شركات استثمارية بين البلديْن علاوة على زيارات ميدانية وعقد لقاءات في عدد من المحافظات الفسطينية”.

وتابع “الزيارة مهمّة في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين البلديْن وإقامة شراكات استثمارية مشترَكة تعود بالنّفع على اقتصادي البلديْن علاوة على توظيف الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات للمساهمة في نهضة ليبيا”.

وتعتبر تلك الزيارة هي الأولى من نوعها لفلسطين من قبل رجال أعمال ليبيين، وذلك في إطار مخرجات زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ليبيا في فبراير 2022، والتي تم خلالها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات تختص بمختلف القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.