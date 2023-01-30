الكهرباء: جنود الجيش الأزرق يواصلون أعمال الصيانة بالشبكة بمختلف المناطق

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قالت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إن “جنود الجيش الأزرق” يواصلون أعمال الصيانة لمكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المدن الليبية من أجل استمرار وصول التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة، أن فرقتا الوقاية بدائرتي الصيانة سبها والوقاية الجنوبية بمحطة تحويل 11/30 ك. ف، تعملان على تنفيد وتطوير واستبدال المحولات المعطوبة في الرياضية ومحطة تحويل الحجارة.

وذكرت الشركة، أن فرقتا المشروعات والكوابل بدائرة توزيع كهرباء جنزور قامتا بتجهيز محطة جاهزة 1000 ك.ف.أ (المزائل) بمنطقة الرشاح، بدلا عن المحول الهوائي الذي تتغدى منه المنطقة.

وقالت، إنه تم تركيب صندوق توزيع جديد على المحطة والتحميل عليها بعد تشغيلها، مما يساهم في تحسين وضع الشبكة في المنطقة.