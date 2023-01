ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن مجلس الدولة سيعقد جلسته الـ 84 الثلاثاء القادم بقاعة الاجتماعات في فندق المهاري بطرابلس.

الحامي أشارت في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أنه سيخصص البند الأول لوضع آلية لاختيار شاغلي المناصب السيادية والبند الثاني لما يستجد من أعمال.

Shares

The post الحامي: مجلس الدولة سيخصص البند الأول لجلسته القادمة لوضع آلية لاختيار شاغلي المناصب السيادية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية