اعتماد “الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية” لضمان جودة التحاليل وتقليل الأخطاء

اعتمد وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية، المعدّ من فريق من الخبراء بالمختبر الطبي المرجعي طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مدير عام المختبر الطبي المرجعي-طرابلس “ناصر السائح”.

ووفق وزارة الصحة، فإن الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية، يمثل وثيقة هامة تتضمن الأساليب العلمية الحديثة للتقليل من الأخطاء الطبية الشائعة التي قد تتسبب في إعاقة الشخص أو وفاته.

كما تمثل الوثيقة التي اعتمدت بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، الممارسات الصحيحة لسحب العينات، وتخزينها، ونقلها، بما يحقق جودة عالية في نتائج التحاليل الطبية.

المصدر: وزارة الصحة الليبية

