وزير الخارجية المغربي يلتقي “باتيلي” لبحث تطورات الأزمة الليبية

استقبل وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وجاء ذلك بحسب بيان مقتضب نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم يوضح مزيداً من التفاصيل.

وتأتي مباحثات المبعوث الأممي والوزير المغربي بعد يومين من زيارة باتيلي للكونغو برازافيل واجتماعه مع رئيسها الذي يترأس أيضا لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وقال باتيلي في الكونغو إنه أطلع ساسو نغيسو على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023.

وفي أكتوبر الماضي، استضافت المغرب إحدى جولات الحوار الليبي-الليبي بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.