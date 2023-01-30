اللواء 128 معزز يحتفل بتخريج دفعة خاصة من الصاعقة والمظلات

الوطن / متابعات

أقام اللواء 128 معزز الأحد مراسم حفل تخريج دورة الصاعقة والمظلات التابعة له، وذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” بشأن الرفع من الكفاءة القتالية في مجال المهمات الخاصة بهدف الوصول إلى اعلى مستويات الجاهزية.

وقد شهد الحفل تقديم درع الشكر و الوفاء من آمر اللواء 128المعزز العميد “حسن الزادمة” إلى القائد العام للقوات المسلحة إمتنان وتقديرا لقيادته.

كما حضر الحفل لفيف من قادة القوات المسلحة ،حيث تم تكريم إدارة التدريب وإدارة القوات الخاصة، وقيادات القوات المسلحة الذين كان لهم دور بارز في إنجاح هذه الدورة