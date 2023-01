سفير غانا يؤكد للمنقوش التزام بلاده بدعم أمن واستقرار ليبيا

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بمكتبها بالعاصمة طرابلس سفير غانا لدى ليبيا صامويل أدواتي أنوم بمناسبة انتهاء مهامه سفيرًا لبلاده في ليبيا.

وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله والتي استمرت طيلة 4 سنوات منذ عام 2020م عمل خلالها من أجل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما أعربت له عن شكرها وتقديرها لبلاده على دعمهم لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، متمنية له كامل النجاح والتوفيق في مهام عمله المقبلة.

ومن جانبه أكد السفير على التزام بلاده بدعم أمن واستقرار ليبيا معربًا عن امتنانه على كل ما لاقاه من حسن المعاملة، ومساعدة طيلة عمله في ليبيا.

