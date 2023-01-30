باثيلي: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق الشرعية في ليبيا

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم الاثنين، إن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق الشرعية في ليبيا.

وأضاف باثيلي أن الشعب الليبي يريد أن يمتلك مؤسسات مستقرة وشرعية، مشددًا على العمل لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بأسرع وقت.

وأوضح المبعوث الأممي، أنه على دول الجوار دعم العملية السياسية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار باثيلي إلى أنه أجرى مشاورات موسعة مع كافة الأطراف الليبية والجميع يرغب في توحيد البلاد ودعم الاستقرار.