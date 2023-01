أبو زريبة يتهم جهاز الأمن الداخلي في حكومة الدبيبة بابتزازه لتغيير مواقفه السياسية

ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبو زريبة جهاز الأمن الداخلي في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة ابتزازه، بسبب موافقة الداعمة لإنهاء تواجد حكومة الدبيبة.

أبو زريبة وفي تسجيل صوتي تحصلت قناة “الحدث”، على نسخة منه أكد أن بعض الجهات الأمنية قامت باختراق هواتفه وتحصلت على صور شخصية له ولعائلته في محاولة للضغط عليه من أجل تغيير موافقة السياسية.

