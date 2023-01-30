وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على أهمية الدعم الدولي لإجراء الانتخابات الليبية

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الوزير أنتوني بلينكن، اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الاثنين.

وأضاف برايس في تفاصيل نشرتها وكالة رويترز الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أكد خلال اللقاء على أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا.

ووصل بلينكن مساء الاحد إلى القاهرة للقاء السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا وحشد الدعم للعملية الانتخابية، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وفي إحدى المقابلات التلفزيونية السابقة، أكد الوزير الأميركي أن الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتحقق إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب، مشددا على الحاجة لحكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي تأتي عبر الاستحقاق الديمقراطي.

وأضاف بلينكن خلال المقابلة التي جرت بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة، إن الولايات المتحدة تدعم في الوقت الراهن الحاجة إلى التوجه نحو الانتخابات بحيث تكون هناك حكومة شرعية وواضحة تعكس طموحات الشعب الليبي.