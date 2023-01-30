السائح يتابع خطة مشروع التحقق الإلكتروني لهوية الناخب تنفيذا للاستحقاقات الانتخابية

الوطن / رصد

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب، وذلك بحضور عضو المجلس “عبدالحكيم الشعاب ” والمدير العام” محمد قحيص” ، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية، وخبراء من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا

و استعرض الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين من خلال الاستماع للجنة المكلفة بتنفيذ مشروع (استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب) أخر ماتوصلت له في الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير المنظومة الخاصة بالمشروع.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.