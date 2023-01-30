باتيلي من المغرب: الحل المستدام في ليبيا يكمن بالشراكة الدولية والتنازلات الداخلية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال المؤتمر مشترك مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أنه استمع لمختلف الليبيين من جميع أنحاء البلاد وأنه لمس رغبتهم الحقيقية للتوصل إلى توحيد البلاد ودعم الاستقرار

وأشار باتيلي الى انه وجه دعوة للأطراف السياسية الليبية للاجتماع والحديث فيما بينهم والتنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق ليبي من خلال الشراكة مع جميع الأطراف الدولية من بينها المغرب للسير في نفس الاتجاه بشأن دعم جهود التسوية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتا الى ان الأمم المتحدة تؤكد ان الحل المستدام في ليبيا يكمن باهتمام وموافقة الجميع لكي يكون مستداما.

وتأتي زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى المغرب في إطار الحوار المتواصل بين الرباط والأمم المتحدة بغية متابعتها لتطور الوضع في ليبيا، حيث احتضن المغرب اجتماعات عديدة تمخضت عنها توافقات مهدت لإقرار تنظيم الانتخابات العامة.