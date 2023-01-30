ليبيا الان

بوريطة: المغرب على مسافة واحدة من كل الليبيين

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن المغرب ضد كل التدخلات الخارجية في ليبيا ومع الحل الليبي الليبي برعاية أممية.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، عقد في المغرب: “سعداء بدور باتيلي خصوصا المتعلقة بالأمن في أفريقيا”.

وأضاف “يمكن تجاوز العراقيل وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فالمغرب على مسافة واحدة من كل الليبيين”.

وتابع “المغرب مع وحدة ليبيا وسيادتها الترابية ومع حل في إطار سيادة ليبيا، والمغرب ضد أي توجه لفرض حل عسكري في ليبيا”.

الوسوم

«بوريطة» المغرب باتيلي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك