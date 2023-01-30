بوريطة: المغرب على مسافة واحدة من كل الليبيين

أكد وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن المغرب ضد كل التدخلات الخارجية في ليبيا ومع الحل الليبي الليبي برعاية أممية.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، عقد في المغرب: “سعداء بدور باتيلي خصوصا المتعلقة بالأمن في أفريقيا”.

وأضاف “يمكن تجاوز العراقيل وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فالمغرب على مسافة واحدة من كل الليبيين”.

وتابع “المغرب مع وحدة ليبيا وسيادتها الترابية ومع حل في إطار سيادة ليبيا، والمغرب ضد أي توجه لفرض حل عسكري في ليبيا”.