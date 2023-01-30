وزارة الاقتصاد تحظر استيراد البيض المخصب إلا بإذن

أصدر وزير الاقتصاد محمد الحويج قرارا يقضي بحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية .

ووجه القرار رقم 30 لسنة 2023م المركز الوطني للصحة الحيوانية بإحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وينص القرار بأن تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.

وحث القرار المصارف التجارية على عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.