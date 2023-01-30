بوريطة: المغرب مستعدة للعمل بشكل دائم مع باثيلي في ليبيا لتنفيذ مهامه

العنوان – المغرب

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن المغرب مستعدة للعمل بشكل دائم مع المبعوث الأممي عبد الله باثيلي في ليبيا لتنفيذ مهامه.

وأضاف بوريطة خلال لقائه باثيلي، أن المغرب تقف مع وحدة ليبيا وسيادتها ومع حل أزمتها في إطار الحفاظ على وحدتها الوطنية.

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن مسألة الشرعية في ليبيا لا تحل إلا عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح بوريطة أن المغرب مع الحل الليبي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، مؤكدًا وقوفهم ضد اللجوء إلى الحلول العسكرية في ليبيا.